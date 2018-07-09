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13:38   9 Июля 2018
Россия

Синоптики продлили в Москве «желтый уровень» погодной опасности

Синоптики продлили в Москве «желтый уровень» погодной опасности

Гидрометцентр в своем прогнозе погоды на среду 10 июля в Московском регионе продлил действие веденного ранее «желтого» уровня погодной опасности.

Об этом Гидрометцентр сообщает на своем сайте, отмечая, что в Москве и Московской области вновь ожидаются грозы.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», - говорится в опубликованном прогнозе.

Напомним: накануне в Москве, где за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков, был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, так как помимо ливневых дождей и гроз, в столице ожидалось усиление ветра до 17 метров в секунду.

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Автор: Александр Люблинский
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