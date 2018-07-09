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13:29   9 Июля 2018
Весь мир

Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

Король Филипп и королева Матильда поддержат национальную сборную в игре против Франции 10 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства страны в Петербурге.

Кроме того, посетит Северную столицу бельгийский министр иностранных дел. Он также пожелал лично понаблюдать за игрой бельгийских футболистов.

Чемпионат мира проходит в России до 15 июля. Во вторник, 10 июля, состоится первый матч полуфинала турнира. Команды Франции и Бельгии встретятся на петербургской арене в 21:00 по московскому времени. В последний раз французы и бельгийцы играли на ЧМ в 1986 году.

Ранее защитник сборной Бельгии Томас Вермален заявил, что его команде предстоит сложный матч, ведь Франция - один из фаворитов турнира. Тем не менее амбиции бельгийцев намного выше уровня полуфинала.

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Автор: Юлия Халус
#россия #бельгия #петербург #чм-2018 #чм #филипп #чм2018
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