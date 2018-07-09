Мы в соц.сетях:
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Захарова назвала отставку Джонсона признаком правительственного кризиса в кабинете Мэй

Захарова назвала отставку Джонсона признаком правительственного кризиса в кабинете Мэй

 Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Захарова назвала отставку Джонсона признаком правительственного кризиса в кабинете Мэй

Захарова назвала отставку Джонсона признаком правительственного кризиса в кабинете Мэй

 Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»
13:35   9 Июля 2018
Россия

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Договор между главами рыбодобывающих архангельских предприятий и Росрыболовством заключен на новый 15-летний срок.

Документ утверждает доли квот на добычу рыбы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Согласно обновленному федеральному законодательству, теперь каждое предприятие в праве самостоятельно решать каким видом рыболовства заниматься, поскольку квоты теперь выдаются в единой форме.

Так, квоты на вылов трески, пикши, палтуса, окуней, мойвы, путассу, скумбрии и атлантической сельди получили все 18 предприятий Поморья.

Благодаря новой системе рыболовческие организации смогут с уверенностью вкладывать средства и инвестировать собственное предприятие в долгосрочной перспективе, поскольку теперь они имеют право самостоятельно планировать и регулировать деятельность компаний.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #архангельск #квоты #рыбаки #поморье
Самое читаемое
Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни