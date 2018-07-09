Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Договор между главами рыбодобывающих архангельских предприятий и Росрыболовством заключен на новый 15-летний срок.

Документ утверждает доли квот на добычу рыбы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Согласно обновленному федеральному законодательству, теперь каждое предприятие в праве самостоятельно решать каким видом рыболовства заниматься, поскольку квоты теперь выдаются в единой форме.

Так, квоты на вылов трески, пикши, палтуса, окуней, мойвы, путассу, скумбрии и атлантической сельди получили все 18 предприятий Поморья.

Благодаря новой системе рыболовческие организации смогут с уверенностью вкладывать средства и инвестировать собственное предприятие в долгосрочной перспективе, поскольку теперь они имеют право самостоятельно планировать и регулировать деятельность компаний.