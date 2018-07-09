Четверо детей госпитализированы в Удмуртии после отравления в лагере
После массового отравления детей в летнем оздоровительном лагере «Волна» под Ижевском, медики госпитализировали четырех пострадавших детей, у одного из которых уже подтвердили наличие норовирусной инфекции.
Об этом со ссылкой на данные республиканского Минздрава сообщает РИА Новости.
Напомним: о том, что в Удмуртии в детском летнем лагере «Волна» отравились 20 детей, стало известно 7 июля. Тогда сообщалось о госпитализации двоих пострадавших и о начале проверки в лагере с целью выявить причину массового отравления детей. На время проверки все 130 детей и подростков, отдыхавших в лагере, были отправлены по домам, а сам лагерь временно закрыт.
К настоящему моменту известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении руководства лагеря дело по статье «халатность», и отстранил от работы шестерых сотрудников пищеблока.