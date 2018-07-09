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13:25   9 Июля 2018
Россия

Четверо детей госпитализированы в Удмуртии после отравления в лагере

Четверо детей госпитализированы в Удмуртии после отравления в лагере

После массового отравления детей в летнем оздоровительном лагере «Волна» под Ижевском, медики госпитализировали четырех пострадавших детей, у одного из которых уже подтвердили наличие норовирусной инфекции.

Об этом со ссылкой на данные республиканского Минздрава сообщает РИА Новости.

Напомним: о том, что в Удмуртии в детском летнем лагере «Волна» отравились 20 детей, стало известно 7 июля. Тогда сообщалось о госпитализации двоих пострадавших и о начале проверки в лагере с целью выявить причину массового отравления детей. На время проверки все 130 детей и подростков, отдыхавших в лагере, были отправлены по домам, а сам лагерь временно закрыт.

К настоящему моменту известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении руководства лагеря дело по статье «халатность», и отстранил от работы шестерых сотрудников пищеблока.

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Автор: Александр Люблинский
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