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13:25   9 Июля 2018
Россия

НДС поторопились повысить — Кудрин

НДС поторопились повысить — Кудрин

Правительство могло отложить повышение налога на добавленную стоимость на шесть лет — совершенно в этом уверен, сказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на выступлении в Государственной думе.

По его словам, повышение цены отсечения в бюджетном правиле на пять долларов — до 45 долларов за баррель, позволило бы отложить повышение НДС. Кудрин добавил, если бы смягчили бюджетное правило на пять долларов за баррель, то это примерно соответствовало бы объему повышения доходов при росте НДС на два процента.

«Нам не пришлось бы сейчас повышать НДС»,  — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты РФ добавил, что правительству, учитывая тенденции в экономике, все равно пришлось бы повышать налог на добавленную стоимость, но не сейчас, а через шесть лет. 

«Я в этом совершенно уверен»,  — заключил Кудрин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #кудрин #гд #ндс
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