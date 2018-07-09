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13:14   9 Июля 2018
Россия

Кудрин призвал пополнять бюджет за счет приватизации активнее

Кудрин призвал пополнять бюджет за счет приватизации активнее

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что заложенные Минфином в основополагающие проекты бюджетной программы доходы от приватизации необходимо эффективно использовать в реализации приоритетных направлений.

Кудрин считает, что полученные от приватизации средства не учли при распределения бюджетных средств. Он объяснил, что Минфин не рассчитывает на увеличение доходов от приватизации и в ближайшие годы он приблизится к нулю. 

При этом, даже без учета предыдущего трехлетия, от приватизации было собрано порядка 100 миллиардов рублей, в ближайшее время доход составит лишь 24 миллиарда рублей. 

Министр напомнил, что доля государства в экономике увеличилась, поэтому он считает, что полученные средства можно смело использовать, как источник для вложения в приоритетные проекты и инвестиции.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #политика #минфин #приватизация #кудрин
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