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Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

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 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
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13:30   9 Июля 2018
Россия

Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично

Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично

Статья об ответственности за репосты и лайки записей в социальных сетях, которые содержат признаки экстремизма, при доработке может быть только частично декриминализирована.

За первое такое нарушение предлагают ввести административную ответственность, а уже за повторное - привлекать к уголовной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

В результате, заявил собеседник агентства, неумышленные, случайные действия пользователей не подпадут под уголовную ответственность. Один из авторов проекта закона - депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов заявил, что поддерживает эти поправки.

«Пускай будет такое первое предупреждение», — отметил парламентарий.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #закон #политика #репосты
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