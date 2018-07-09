Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично

Статья об ответственности за репосты и лайки записей в социальных сетях, которые содержат признаки экстремизма, при доработке может быть только частично декриминализирована.

За первое такое нарушение предлагают ввести административную ответственность, а уже за повторное - привлекать к уголовной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

В результате, заявил собеседник агентства, неумышленные, случайные действия пользователей не подпадут под уголовную ответственность. Один из авторов проекта закона - депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов заявил, что поддерживает эти поправки.