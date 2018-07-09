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12:57   9 Июля 2018
Россия

Три полка военно-транспортной авиации поучаствуют в масштабных учениях

Три полка военно-транспортной авиации поучаствуют в масштабных учениях

Экипажи трех авиационных полков военно-транспортной авиации, которые дислоцируются в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, перебазируются, передает пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации МО РФ, стартовали масштабные учения с участием трех полков военно-транспортной авиации. Экипажи перебазируют самолеты на оперативные аэродромы в Ивановской и Ульяновской областях. 

«Приступил к перебазированию авиационной техники», — сообщили в Минобороны РФ.

В ходе масштабных учений экипажи трех авиационных полков военно-транспортной авиации перебросят на большие расстояния грузы и технику, а также десантируют военных.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #учения #общество #минобороны рф
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