Три полка военно-транспортной авиации поучаствуют в масштабных учениях

Экипажи трех авиационных полков военно-транспортной авиации, которые дислоцируются в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, перебазируются, передает пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации МО РФ, стартовали масштабные учения с участием трех полков военно-транспортной авиации. Экипажи перебазируют самолеты на оперативные аэродромы в Ивановской и Ульяновской областях.

«Приступил к перебазированию авиационной техники», — сообщили в Минобороны РФ.

В ходе масштабных учений экипажи трех авиационных полков военно-транспортной авиации перебросят на большие расстояния грузы и технику, а также десантируют военных.