Три полка военно-транспортной авиации поучаствуют в масштабных учениях
Экипажи трех авиационных полков военно-транспортной авиации, которые дислоцируются в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, перебазируются, передает пресс-служба министерства обороны РФ.
По информации МО РФ, стартовали масштабные учения с участием трех полков военно-транспортной авиации. Экипажи перебазируют самолеты на оперативные аэродромы в Ивановской и Ульяновской областях.
«Приступил к перебазированию авиационной техники», — сообщили в Минобороны РФ.
В ходе масштабных учений экипажи трех авиационных полков военно-транспортной авиации перебросят на большие расстояния грузы и технику, а также десантируют военных.
Приземление истребителя поколения «4++» Су-30СМ на оперативном аэродроме в ЗВО#Минобороны #Авиация #ЗВО #Су30СМ #ЛТУ #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/I1TngHtFjW— Минобороны России (@mod_russia) July 8, 2018