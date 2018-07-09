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13:04   9 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила в понедельник, что в условиях острого недофинансирования не может обеспечить участие представителя страны на международном вокальном конкурсе «Детское Евровидение-2018».

Об этом НОТУ сообщила на своем сайте, отметив также, что бюджет организации в текущем году на покрывает даже ее расходов в последние месяцы года.

«Участие в «Детском Евровидении» предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз - организатора конкурса - за участие в соревновании», - говорится в опубликованном сообщении .

Там же отмечается, что в первые в истории национальной общественной телерадиокомпании Украины она не располагает финансовыми средствами для того, чтобы провести отборочные мероприятия, а также для выплаты взноса и на другие расходы, связанные с конкурсом.

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Согласно украинским законам, бюджет НОТУ должен быть равен 0,2% от общего фонда Государственного бюджета Украины, то есть в 2018 году эта сумма должна была составить 1 миллиард 540 миллионов гривен. Но, как сообщили в пресс-службе компании, текущий бюджет вещателя составляет 776 миллионов гривен, что не покрывает даже его текущих расходов в конце года.

Напомним: ранее руководитель НОТУ Зураб Алансия рассказал, что вынужден показывать по украинскому телевидению матчи проходящего в России чемпионата мира по футболу, так как компании необходимо гасить задолженность перед Европейским союзом вещателей (ЕВС), которая накопилась с 2016 года.

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Автор: Александр Люблинский
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