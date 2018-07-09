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 Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт
13:12   9 Июля 2018
Весь мир

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Власти Туниса не способны в одиночку побороть террористическую угрозу, из-за чего страна может стать новой базой для боевиков, предупреждает военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Ранее тунисские СМИ сообщали о нападении террористов на полицейских у границы с Алжиром на западе страны. Боевики устроили засаду на автотрассе неподалеку от районов аль-Фаиджа и Сарая. В результате атаки девять правоохранителей погибли.

Простаков в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) указал, что к настоящему времени уровень террористической активности в стране значительно возрос. Более того, радикализация в Тунисе - следствие смены власти в ходе «арабской весны». Не то чтобы раньше среди населения не существовало подобных идей и настроений, но боевики организовывали теракты за пределами страны. Сейчас же все чаще нападения осуществляются в Тунисе.

Тем временем действующие власти не способны самостоятельно справится с терроризмом. Боевики после поражения в Сирии стремятся найти новые базовые территории. Тунис и соседняя Ливия представляют в этом смысле особенный интерес. И в последней террористы уже закрепились.

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Автор: Юлия Халус
#терроризм #политика #весь мир #тунис
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