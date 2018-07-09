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12:56   9 Июля 2018
Весь мир

Обучавшие саперов преподаватели вернулись из Сирии

Обучавшие саперов преподаватели вернулись из Сирии

В Россию вернулись преподаватели Международного противоминного центра из долгосрочной командировки в Сирии. Там специалисты обучали саперов. Всего под их руководством курсы прошли более 1200 саперов.

Центр разминирования Сирии, как филиал Международного противоминного центра ВС РФ, работает в арабской республике с прошлого года.

По словам замначальника инженерных войск ВС РФ Константина Смешко, центр вместе с сирийскими специалистами провел сложнейшие масштабные  операции по разминированию. Благодаря их работе десятки тысяч сирийцев смогли вернуться в свои дома. Кроме того, удалось спасти многие объекты всемирного исторического наследия. 

Смешко подчеркнул, что самодельные взрывные устройства в САР производили в промышленных масштабах, поэтому «повышенное внимание было уделено подготовке национальных сирийских кадров для разминирования».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сирия #вс рф #саперы
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