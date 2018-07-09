Депутаты рассмотрят проект о стерилизации бездомных животных

Осенью этого года Госдума РФ рассмотрит проект закона об официальном введении системы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в среду) для безнадзорных животных.

Об этом рассказал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов во время онлайн-конференции в «Парламентской газете».

Он отметил, что в настоящее время регионы занимаются этим полузаконными методами. По мнению депутата, приюты должны работать нормально, потому комитет ГД по экологии и охране окружающей среды будет поддерживать инициативу, поступившую в парламент из Нижнего Новгорода.