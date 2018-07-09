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Минтруд РФ: Учителя и врачи продолжают работать после выхода на пенсию
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12:43   9 Июля 2018
Россия

Депутаты рассмотрят проект о стерилизации бездомных животных

Депутаты рассмотрят проект о стерилизации бездомных животных

Осенью этого года Госдума РФ рассмотрит проект закона об официальном введении системы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в среду) для безнадзорных животных.

Об этом рассказал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов во время онлайн-конференции в «Парламентской газете».

Он отметил, что в настоящее время регионы занимаются этим полузаконными методами. По мнению депутата, приюты должны работать нормально, потому комитет ГД по экологии и охране окружающей среды будет поддерживать инициативу, поступившую в парламент из Нижнего Новгорода.

«Мы считаем, что приютам станет попроще работать», — подчеркнул он.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #общество #защита животных
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