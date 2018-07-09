Кирилла Молодцова назначили помощником главы администрации президента РФ
На пост помощника главы администрации президента России назначен бывший заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов.
Об этом со ссылкой на чиновника сообщает ТАСС.
«Да, с пятницы приступил к работе в администрации президента», - приводит агентство слова Кирилла Молодцова.
При этом он рассказал, что в администрации главы государства будет курировать президентскую комиссию по Топливно-энергетическому комплексу, которая занимается вопросами электроэнергетической, нефтяной и угольной отраслей. В На предыдущем месте работы Кирилл Молодцов занимался вопросами нефтегазовой отрасли.