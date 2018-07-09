Интерпол исключил из международного розыска британского болельщика Хорси

Об этом сообщил адвокат болельщика, поданного Великобритании Тревера Мартина Хорси.

В международный розыск британца объявили по запросу об экстрадиции от ОАЭ. В ближайшее время Хорси выйдет из Сизо.

Болельщика задержали на стадионе «Спартак» в Москве. Полицейские ОАЭ считают, что Хорси осознанно расплатился недействительным чеком. Преступление, в котором подозревают британца, произошло в 2011 году. Сам житель Великобритании заявил, что вопрос давно решен. С тех пор болельщик не раз посещал другие страны и проблем не возникало.