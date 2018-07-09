Мы в соц.сетях:
Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

 Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично

Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично
Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

 Украинско-американские учения начались в Одессе

Украинско-американские учения начались в Одессе
Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

 Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт
Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

 Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично

Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично
Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

 Украинско-американские учения начались в Одессе

Украинско-американские учения начались в Одессе
Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

 Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт
12:32   9 Июля 2018
Весь мир

Интерпол исключил из международного розыска британского болельщика Хорси

Интерпол исключил из международного розыска британского болельщика Хорси

Об этом сообщил адвокат болельщика, поданного Великобритании Тревера Мартина Хорси.

В международный розыск британца объявили по запросу об экстрадиции от ОАЭ. В ближайшее время Хорси выйдет из Сизо.

Болельщика задержали на стадионе «Спартак» в Москве. Полицейские ОАЭ считают, что Хорси осознанно расплатился недействительным чеком. Преступление, в котором подозревают британца, произошло в 2011 году. Сам житель Великобритании заявил, что вопрос давно решен. С тех пор болельщик не раз посещал другие страны и проблем не возникало.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#политика #интерпол #весь мир #тревер мартин хорси #британский болельщик
Самое читаемое
Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

 Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка

Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка