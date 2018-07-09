Спасатели выведут следующую группу детей из тайской пещеры через шесть часов

Эвакуация следующей группы детей, забаррикадированный в затопленной пещере, планируется через пять-шесть часов.

По данным местного телеканала Thai PBS, школьники смогут выбраться на поверхность через восемь или одиннадцать часов после начала нового этапа спасательной операции, которая стартовала в 07.00 по московскому времени.

Спасатели не уточнили, какое количество детей планируется выводить на данной стадии эвакуации.

Напомним, речь идет о пещере в Таиланде, где оказались заключены 12 подростков из местной футбольной команды и их тренер.