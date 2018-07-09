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12:30   9 Июля 2018
Весь мир

Спасатели выведут следующую группу детей из тайской пещеры через шесть часов

Спасатели выведут следующую группу детей из тайской пещеры через шесть часов

Эвакуация следующей группы детей, забаррикадированный в затопленной пещере, планируется через пять-шесть часов.

По данным местного телеканала Thai PBS, школьники смогут выбраться на поверхность через восемь или одиннадцать часов после начала нового этапа спасательной операции, которая стартовала в 07.00 по московскому времени. 

Спасатели выведут следующую группу детей из тайской пещеры через шесть часов

Спасатели не уточнили, какое количество детей планируется выводить на данной стадии эвакуации.

Напомним, речь идет о пещере в Таиланде, где оказались заключены 12 подростков из местной футбольной команды и их тренер. 

Спасатели выведут следующую группу детей из тайской пещеры через шесть часов

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Автор: Екатерина Розина
#школьники #политика #чп #эвакуация #весь мир #таиланд #пещера
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