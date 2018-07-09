Онлайн-кассы. Как выбрать, подключить и избежать проблем с новым законом

Опытом делится специалист технической поддержки контрольно-кассовых аппаратов.

Все предприятия торговли и общепита с 1 июля 2018 года обязаны использовать кассовые аппараты с интернет-подключением и возможностью передавать фискальные данные в Налоговую службу. Аппараты нового образца необходимы ИП или организациям, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или находятся на патентной системе налогообложения (ПСН). Этого требует Федеральный закон №54. Его авторы ставили цель сделать отрасль более прозрачной: оптимизировать процесс сбора налогов, сократить оборот неучтенных наличных и в целом получить более ясную картину о деятельности бизнеса.

Тем, кто проигнорировал новые правила, грозит штраф от 30 тысяч рублей, поэтому в интересах предпринимателей определится с выбором онлайн-кассы, которых в соответствующем реестре налоговой сегодня более ста моделей. Корреспондент ИА «Политика Сегодня» побеседовал с директором Центра технического обслуживания «Весы» Дмитрием Шильниковым и выяснил, на что нужно обращать внимание в первую очередь при выборе техники.

- На рынке сейчас более 100 моделей онлайн-касс. Все они отличаются характеристиками, ценой и выглядят по-разному. Как не ошибиться при выборе?

- Все зависит от потребностей. Есть бизнес, который уже находится на определенном уровне автоматизации и использует учетные системы. Например, 1С и подобные. Для такого бизнеса больше подойдут фискальные регистраторы.

- То есть все это многообразие можно разделить на основные категории?

- Да. Фискальные регистраторы, автономные кассы и есть еще один новый тип - кассы для интернет-торговли. Фискальные регистраторы подключаются к ученым системам и управляются ими, значит люди работают в привычных условиях, плюс имеют возможность пробить чек, который уйдет в налоговую через Оператора фискальных данных (ОФД).

Автономные кассы пришли на смену старым кассовым машинам, но уже имеют возможность заносить в память название номенклатуры, пробивать чеки несколькими способами оплаты, печатать на чеке все необходимые по закону реквизиты. Некоторые даже умеют отправлять чеки на электронную почту. У всех есть возможность отправить чек по смс (за отдельную плату), ну и соответственно доставить эти чеки в налоговую через ОФД. Это, по сути, независимые железки с кнопками. Как раньше.

- И используют их в основном в розничной торговле?

- Да, только для крупной розницы они неудобны

- Почему? И какие решения находит крупная розница?

- Номенклатуру забивать мучение, не смотря на то, что производители придумывают разные личные кабинеты для связи через интернет с этими устройствами, добавляют возможность подключения сканера штрих-кодов и другого оборудования. Они остаются неуклюжими и подойдут только малому или микробизнесу.

- Производители не учли большие объемы продаж?

- Учли, выпустив другие модели. Следующее поколение автономок с тач-экранами под управлением операционный системы андроид уже удобнее. В них установлены собственные товароучетные системы, есть возможность подключения периферийных устройств наподобие весов, банковских терминалов, плюс появляется возможность выгружать данные в учетные системы типа 1С. В зависимости от форм-фактора их можно использовать, как и для розницы, так и для выездных продаж, а также автоматизировать маленькие, средние кафе и рестораны.

- Понятно, рынок адаптируется под нужды бизнеса. В чем особенность касс для интернет-торговли?

- Это аппараты, которые интегрируются с платежными системами сайтов. По закону чек покупателю интернет-магазина должен быть выдан в момент оплаты банковской картой. Эти кассы как раз и призваны автоматизировать этот процесс. Фактически это модуль со встроенным ФН, который не имеет печатающего механизма, он отправляет чек по электронной почте, которую указал покупатель. Эти модули обычно устанавливаются в дата-центрах вместе с оборудованием интернет-сайтов. Еще появились сервисы, сдающие такие аппараты в аренду, они также оказывают услуги по интеграции.

Самыми универсальными аппаратами на данный момент становятся именно фискальные регистраторы. В зависимости от модели и дополнительного оборудования они могут закрывать потребности, как самых маленьких магазинов, так и гипермаркетов.

- Объединяют в себе функции автономных касс и модулей для интернет-торговли?

Да, есть ФР маленьких размеров с модулями Wi-Fi и bluetooth их можно подключить к планшету или мобильному телефону и можно использовать в качестве выездных касс, можно отключить печатающий механизм и интегрировать с сайтом для торговли через интернет, естественно розница от мелкой до самой крупной, достаточно только выбрать модель с соответствующим ресурсом печатающего механизма в зависимости от прогнозируемого количества чеков в день. Вся загвоздка тут в выборе того к чему подключить ФР, и какое программное обеспечение выбрать.

Нужно также понимать, что мало выбрать кассу, нужно еще заключить договор с Оператором Фискальных Данных, который впоследствии будет передавать чеки от кассы в НИ, правильно зарегистрировать кассу в НИ, на сайте, с помощью электронной подписи или посетив налоговую с бумажным заявлением (первый способ намного проще). Активировать фискальный накопитель и закончить регистрацию в НИ, подключить кассу к ОФД. И только после этого начинать работу.

- Все ли производители фискальных регистраторов поставляют в комплекте ПО?

- Нет. ПО всегда отдельно, производитель кассовой техники поставляет только драйвер торгового оборудования, он в свою очередь интегрируются в ПО уже производителем ПО. Нужно уточнять возможность подключения того или иного ФР у разработчиков понравившегося по функционалу ПО.

- И стабильность всей системы, если не учитывать обрывы интернет-соедининия и отключения электричества, зависит от выбора ПО?

- В том числе

- Не будем делать рекламу разработчикам, но все же, на что нужно обращать внимание при выборе ПО?

- В первую очередь поддержка 54 ФЗ и наличие в списке поддерживаемого оборудования той модели ККМ, которую вы выбрали. И желательно не просто поддержка, нужно убедиться, что решение позволит вашему бизнесу полностью соответствовать букве закона, особенно если бизнес-процессы вашей организации устроены сложнее обычной розничной торговли.

Переход на онлайн-кассы это глобальный проект, не все возможно учесть сразу и будет достаточно много изменений, как например переход на новый формат фискальных данных, программное обеспечение обязано развиваться вместе с законом, значит наличие технической поддержки и регулярных обновлений второй немаловажный пункт. Ну и наконец - удобство и функциональность.

Как видите, система сильно усложнилась, в зависимости от уровня автоматизации беззаботная работа зависит теперь не только от кассы, но и от ФН, наличия или отсутствия интернета, от ОФД, разработчика ПО. На каждом из этапов подключения и регистрации кассы у обычного пользователя могут возникнуть проблемы. Информация хоть и присутствует в интернете, но собрать ее в нечто полноценное зачастую сложная задача, требующая времени.

Многое изменилось в лучшую сторону по сравнению с первой волной подключений год назад, но самостоятельное погружение в дебри 54 ФЗ и по сей день подарит массу незабываемых ощущений неподготовленному пользователю. Мой совет: обращайтесь к профессионалам.