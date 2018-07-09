Дзюба и Черышев вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018

Репутация создается и рушится на чемпионате мира по футболу, передает американский спортивный телеканал ESPN.

По версии ESPN, российские полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018. Черышев начал турнир на скамейке, но в пяти матчах забил четыре мяча, уступив по этому показателю нападающему сборной Англии Гарри Кейну. Артем Дзюба поучаствовал в пяти матчах и забил три гола.

Команда Станислава Черчесова в субботу, 7 июля, уступила хорватам. Россия впервые вышла в четвертьфинала чемпионата мира по футболу и это лучший результат в истории сборной РФ.