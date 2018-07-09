Дзюба и Черышев вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018
Репутация создается и рушится на чемпионате мира по футболу, передает американский спортивный телеканал ESPN.
По версии ESPN, российские полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018. Черышев начал турнир на скамейке, но в пяти матчах забил четыре мяча, уступив по этому показателю нападающему сборной Англии Гарри Кейну. Артем Дзюба поучаствовал в пяти матчах и забил три гола.
Команда Станислава Черчесова в субботу, 7 июля, уступила хорватам. Россия впервые вышла в четвертьфинала чемпионата мира по футболу и это лучший результат в истории сборной РФ.
Друзья! Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении Чемпионата мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё! Вы лучшие болельщики на свете!!!#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/DBYTzWBr04— Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018