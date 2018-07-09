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12:29   9 Июля 2018
Россия

Российское посольство посоветовало ЦРУ обновить карту РФ

Российское посольство посоветовало ЦРУ обновить карту РФ

Посольство РФ в США на своей странице в Twitter рекомендовало Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) обновить карту России, а также данные о населении и территории страны.

Пожелание было опубликовано в ответ на серию твитов американской спецслужбы о России и Хорватии перед матчем четвертьфинала ЧМ-2018. ЦРУ выложило несколько записей с информацией об обеих странах из «Мировой книги фактов ЦРУ», включая изображения государственных флагов и политической карты РФ, где она показана без Крыма.

«Поздравления принимаются. Пожалуйста, обновите свою карту России и данные статистки», — ответили на это в российском диппредставительстве.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #посольство #политика #карта
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