Российское посольство посоветовало ЦРУ обновить карту РФ

Посольство РФ в США на своей странице в Twitter рекомендовало Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) обновить карту России, а также данные о населении и территории страны.

Пожелание было опубликовано в ответ на серию твитов американской спецслужбы о России и Хорватии перед матчем четвертьфинала ЧМ-2018. ЦРУ выложило несколько записей с информацией об обеих странах из «Мировой книги фактов ЦРУ», включая изображения государственных флагов и политической карты РФ, где она показана без Крыма.