Российское посольство посоветовало ЦРУ обновить карту РФ
Посольство РФ в США на своей странице в Twitter рекомендовало Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) обновить карту России, а также данные о населении и территории страны.
Пожелание было опубликовано в ответ на серию твитов американской спецслужбы о России и Хорватии перед матчем четвертьфинала ЧМ-2018. ЦРУ выложило несколько записей с информацией об обеих странах из «Мировой книги фактов ЦРУ», включая изображения государственных флагов и политической карты РФ, где она показана без Крыма.
«Поздравления принимаются. Пожалуйста, обновите свою карту России и данные статистки», — ответили на это в российском диппредставительстве.
Congratulations accepted, @CIA Please update your @Russia???????? map and statistics: Population: 146,9 million (Jan 2018 est.) Area total: 17,125,191 sq km#CIAWORLDFACTBOOK #WorldCup #rus pic.twitter.com/SzX6kGoYVk— Russia in USA ???????? (@RusEmbUSA) July 9, 2018