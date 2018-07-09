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12:18   9 Июля 2018
Россия

Специалисты озеленят площадь у станции метро «Улица 1905 года» в Москве

Специалисты озеленят площадь у станции метро «Улица 1905 года» в Москве

Планируется построить зеленый амфитеатр из разноуровневых террас, посадить деревья, кустарники и цветники. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Площадь станет удобной площадкой как для прохода к метро, так и для отдыха. Уже сейчас специалисты заменили водопроводные и газовые сети. Завершается устройство кабельной канализации, куда скроют около 9,5 тысячи метров проводов со столбов. Сейчас выполнено 70% от работ. Траншеи помогут очистить небо и безопасней и надежней использовать кабели. 

Со стороны улицы 1905 года установят «Зеленый экран», который защитит прохожих от шума и пыли. В южной части площади появятся лавочки, причем их поставят так, чтобы не мешать проходу к метро.

В рамках проекта починят водосток, появятся 12 колодцев и 80 решеток. Работники городских служб уже начали мостить площадь плиткой и устраивать газоны. На будущем месте отдыха появятся 70 фонарей. Зелень планируется посадить поздней осенью. Все работы по благоустройству должны закончиться до конца лета.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #общество #москвасейчас #улица 1905 года
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