Штаб операции по спасению детей в Таиланде ввел режим секретности

Об этом пишет газета «Тхаи Рат».

Спасателям, которые работают в пещере Тхам Луанг, строжайше запрещено публиковать в интернете фотографии операции, а также сообщать журналистам детали эвакуации. Соответствующий приказ подписал глава объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон.

Любое подразделение, которое допустит утечку информации, подвергнут дисциплинарной ответственности.

Накануне кейв-дайверам удалось поднять на поверхность четверых детей. Их выводили в легководолазном снаряжении. Примерно километр из пяти дети проплыли под водой в сопровождении водолазов. После операцию прервали, объявив, что эвакуация возобновится после того, как в пещере заменят баллоны со сжатым воздухом. Они располагаются в 25 метрах друг от друга на протяжении всего маршрута.

Всего в операции задействовано около 90 опытных дайверов со всего мира.

9 июля эвакуацию возобновили около 7.00 мск. Что касается секретности, эти меры направлены на предупреждение распространения ложной информации. Так, накануне в интернете появилась информация, что удалось освободить шесть детей, хотя на самом деле только четверых.