Штаб операции по спасению детей в Таиланде ввел режим секретности
Об этом пишет газета «Тхаи Рат».
Спасателям, которые работают в пещере Тхам Луанг, строжайше запрещено публиковать в интернете фотографии операции, а также сообщать журналистам детали эвакуации. Соответствующий приказ подписал глава объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон.
Любое подразделение, которое допустит утечку информации, подвергнут дисциплинарной ответственности.
Накануне кейв-дайверам удалось поднять на поверхность четверых детей. Их выводили в легководолазном снаряжении. Примерно километр из пяти дети проплыли под водой в сопровождении водолазов. После операцию прервали, объявив, что эвакуация возобновится после того, как в пещере заменят баллоны со сжатым воздухом. Они располагаются в 25 метрах друг от друга на протяжении всего маршрута.
Всего в операции задействовано около 90 опытных дайверов со всего мира.
9 июля эвакуацию возобновили около 7.00 мск. Что касается секретности, эти меры направлены на предупреждение распространения ложной информации. Так, накануне в интернете появилась информация, что удалось освободить шесть детей, хотя на самом деле только четверых.