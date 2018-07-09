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12:22   9 Июля 2018
Весь мир

Штаб операции по спасению детей в Таиланде ввел режим секретности

Штаб операции по спасению детей в Таиланде ввел режим секретности

Об этом пишет газета «Тхаи Рат».

Спасателям, которые работают в пещере Тхам Луанг, строжайше запрещено публиковать в интернете фотографии операции, а также сообщать журналистам детали эвакуации. Соответствующий приказ подписал глава объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон. 

Любое подразделение, которое допустит утечку информации, подвергнут дисциплинарной ответственности.

Штаб операции по спасению детей в Таиланде ввел режим секретности

Накануне кейв-дайверам удалось поднять на поверхность четверых детей. Их выводили в легководолазном снаряжении. Примерно километр из пяти дети проплыли под водой в сопровождении водолазов. После операцию прервали, объявив, что эвакуация возобновится после того, как в пещере заменят баллоны со сжатым воздухом. Они располагаются в 25 метрах друг от друга на протяжении всего маршрута. 

Всего в операции задействовано около 90 опытных дайверов со всего мира.

9 июля эвакуацию возобновили около 7.00 мск. Что касается секретности, эти меры направлены на предупреждение распространения ложной информации. Так, накануне в интернете появилась информация, что удалось освободить шесть детей, хотя на самом деле только четверых.

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Автор: Виктория Разумовская
#эвакуация #общество #таиланд #пещера #спасательная операция #спасение детей
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