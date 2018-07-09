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12:21   9 Июля 2018
Весь мир

Израильские правозащитники обратились в суд с просьбой запретить экспорт оружия на Украину

Израильские правозащитники обратились в суд с просьбой запретить экспорт оружия на Украину

Боле 40 правозащитников в Израиле обратились в Верховный суд страны с просьбой остановить экспорт оружия на Украину, где оно, как заявили истцы, попадает в руки бойцов неонацистских формирований.

Об этом в понедельник сообщает местное издание «Гааарец». По словам правозащитников, подписавших петицию о запрете оружейного экспорта из Израиля на Украину, у них есть доказательства того, что поставленное таким образом оружие попадает в руки лиц, открыто проповедующих идеологию неонацизма.

При этом приведены ссылки на сайт нацбатальона «Азов», где опубликованы фотографии бойцов, позирующих с автоматами «Тавор», которые собираются на Украине по израильской лицензии, на фоне эмблем со свастиками. Кроме того, в материале упоминается размещенная в Днепропетровске военная школа, в рекламе которой говорится, что в программе подготовки задействованы бывшие офицеры Армии обороны Израиля.

Истцы в обращении к Верховному суду Израиля указали на то, что, несмотря на то, что в настоящее время данное оружие направлено «против русских», нельзя исключать вероятности того, что со временем оно может быть обращено против представителей национальных меньшинств на Украине, или использовано для других целей.

В то же время РИА Новости приводит слова инициатора иска – адвоката Итая Мака о том, что он предпочитает не общаться на эту тему с российской прессой, так как не хотел бы, чтобы его слова трактовались в контексте сложных отношений между Россией и Украиной.

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Автор: Александр Люблинский
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