Афганские силовики ликвидировали около 40 боевиков за минувшие сутки

В Афганистане идет операция зачистки территории от террористов, в ходе противостояния афганских ВС с радикалами было уничтожено 38 боевиков и 26 ранены.

По данным местного информагентства Khaama Press, силовики работали в трех провинциях на севере страны.

Накануне ИА «Политика сегодня» передавала, что афганское правительство проводит серию спецопераций против движения «Талибан» (радикальная группировка, запрещена в РФ), и боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе 89 зачисток и 9 прицельных авиаударов силовикам удалось ликвидировать 121 террориста.