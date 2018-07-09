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12:18   9 Июля 2018
Весь мир

Афганские силовики ликвидировали около 40 боевиков за минувшие сутки

Афганские силовики ликвидировали около 40 боевиков за минувшие сутки

В Афганистане идет операция зачистки территории от террористов, в ходе противостояния афганских ВС с радикалами было уничтожено 38 боевиков и 26 ранены.

По данным местного информагентства Khaama Press, силовики работали в трех провинциях на севере страны.

Накануне ИА «Политика сегодня» передавала, что афганское правительство проводит серию спецопераций против движения «Талибан» (радикальная группировка, запрещена в РФ), и боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе 89 зачисток и 9 прицельных авиаударов силовикам удалось ликвидировать 121 террориста.

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Автор: Екатерина Розина
#боевики #политика #афганистан #террористы #силовики #общество #весь мир
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