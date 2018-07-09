Украинско-американские учения начались в Одессе

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко сообщил, что в тренировке участвуют представители 19 государств. Общая численность военнослужащих — около двух тысяч человек.

Учения проходят на море. В «Си Бриз — 2018» участвуют 30 кораблей и катеров. В воздушном секторе задействованы более 20 аппаратов. Главная задача тренировки — проведение морской операции в кризисном регионе.

Управление военнослужащие осуществляют с борта штабного корабля ВМС США Mount Whitney. Судно в данных учениях задействовано впервые. Моряки отработают действия по противокорабельной и противовоздушной обороне. Также произойдет высадка десанта и тактическое маневрирование.

Тренировка проходит в районах Одесской и Николаевской областей. Задействованы полигоны на северо-западе Черного моря.