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11:53   9 Июля 2018
Ближнее зарубежье

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Украинско-американские учения начались в Одессе

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко сообщил, что в тренировке участвуют представители 19 государств. Общая численность военнослужащих — около двух тысяч человек.

Учения проходят на море. В «Си Бриз — 2018» участвуют 30 кораблей и катеров. В воздушном секторе задействованы более 20 аппаратов. Главная задача тренировки — проведение морской операции в кризисном регионе.

Управление военнослужащие осуществляют с борта штабного корабля ВМС США Mount Whitney. Судно в данных учениях задействовано впервые. Моряки отработают действия по противокорабельной и противовоздушной обороне. Также произойдет высадка десанта и тактическое маневрирование.

Тренировка проходит в районах Одесской и Николаевской областей. Задействованы полигоны на северо-западе Черного моря.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #украина #одесса #политика #весь мир #военные учения
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