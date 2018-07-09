Пункт велопроката открылся на ВДНХ

Велосипеды разместили справа от центральной аллеи, в начале кольцевой дороги, передает телеканал «Москва 24».

Велопрокат работает ежедневно с 10:00 до 22:00 по московскому времени. Первый час проката взрослым обойдется в 450 рублей с доплатой по 350 рублей за каждый последующий час. Подростки смогут покататься один час за 300 рублей, а каждый последующий обойдется в 200 рублей. Аренда детских двухколесных велосипедов тут стоит 250 рублей и по 150 рублей за последующие часы.

Оплатить предлагается наличными или банковской картой. Кроме того, при получении велосипеда нужно внести депозит в пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Москве проложат еще 11 километров велодорожек. Трассы появятся в парках имени Святослава Федорова, 850-летия Москвы, на Ходынском поле, в парковых зонах в долине реки Битцы и вдоль Филевской линии метро между станциями «Филевский парк» и «Багратионовская».