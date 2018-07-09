Силуанов: Реальные зарплаты россиян выросли

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов во время заседания Госдумы заявил о росте реальных зарплат в стране. По его словам, они выросли на девять процентов.

Министр также добавил, что на данный момент рост ВВП в России составляет два процента.

Ранее о росте реальных зарплат говорил глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, за три-четыре месяца этот показатель вырос на десять процентов. Он также отметил, что зарплаты должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту.

МЭР же в свою очередь прогнозирует рост реальных доходов граждан страны. В ведомстве заявили, что это снизит уровень бедности.