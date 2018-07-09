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11:55   9 Июля 2018
Россия

Минфин: В 2019 году доходы ПФР возрастут на 352 миллиарда рублей

Минфин: В 2019 году доходы ПФР возрастут на 352 миллиарда рублей

Бюджетный комитет Государственной думы опубликовал на своем сайте проект Министерства финансов «основные а бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы».

Из документа следует, что в следующем – 2019 – году доходы Пенсионного фонда России возрастут относительно текущего года на 352 миллиарда рублей и составят 8 триллионов 588 миллиардов рублей. При этом отмечается, что основной прирост доходов ПФР – на 287,2 миллиарда рублей – произойдет за счет поступающих страховых взносов, которые в общей сложности составят 5 триллионов 174 миллиарда рублей, в то время как размер межбюджетных трансферов увеличится на 64,5 миллиарда рублей и составит в итоге 3 триллиона 414 миллиардов рублей.

Также в документе указывается, что в течение 2020 года доходы Пенсионного фонда РФ увеличатся еще на 315 миллиардов рублей и составят 8 триллионов 903 миллиарда рублей, а в 2021 доходы фонда возрастут еще на 264 миллиарда и составят 9 триллионов 167и миллиардов рублей.

То есть, рост доходов ПФР в 2021 году относительно 2018 года составит 931 миллиард рублей, из которых на увеличение межбюджетных трансферов придется лишь 28 миллиардов рублей, а рост в 904 миллиарда будет обеспечен за счет увеличения собственных доходов фонда.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #проект #минфин #пфр #рост доходов #пенсионный фонд россии #2019-2021 годы
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