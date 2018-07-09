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11:58   9 Июля 2018
Весь мир

Британия усилит флот в Атлантике для противостояния РФ

Британия усилит флот в Атлантике для противостояния РФ

Лондон создаст новую совместную зону операций в Северной Атлантике, чтобы противостоять «растущей российской угрозе»​​​​​​​, сообщил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, регион станет приоритетным для британского правительства, а новая совместная зона операций позволит ВМФ Великобритании усилить присутствие флота и самолетов в Северной Атлантике. Лондон беспокоит безопасность оптоволоконных кабелей связи, проложенных по дну океана, по которым передается около 97 процентов глобального трафика, в частности, финансовая информация.

«Мы знаем, что россияне обнаруживают кабеля и работают с ними, конечно же, делают это в очень сложных условиях на очень большой глубине», — сказал адмирал Джонс.

Глава Королевского флота добавил, что Лондон не понимает, что именно делает РФ. Великобритания следит за российскими кораблями на поверхности и под водой. Лондон знает, что «корабли РФ приближаются к оптоволоконным кабелям связи и исследуют их».

«Поэтому мы должны противостоять этому»,  — заключил Джонс.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #флот #вмф великобритании #атлантика #оптоволоконный кабель
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