Британия усилит флот в Атлантике для противостояния РФ

Лондон создаст новую совместную зону операций в Северной Атлантике, чтобы противостоять «растущей российской угрозе»​​​​​​​, сообщил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, регион станет приоритетным для британского правительства, а новая совместная зона операций позволит ВМФ Великобритании усилить присутствие флота и самолетов в Северной Атлантике. Лондон беспокоит безопасность оптоволоконных кабелей связи, проложенных по дну океана, по которым передается около 97 процентов глобального трафика, в частности, финансовая информация.

«Мы знаем, что россияне обнаруживают кабеля и работают с ними, конечно же, делают это в очень сложных условиях на очень большой глубине», — сказал адмирал Джонс.

Глава Королевского флота добавил, что Лондон не понимает, что именно делает РФ. Великобритания следит за российскими кораблями на поверхности и под водой. Лондон знает, что «корабли РФ приближаются к оптоволоконным кабелям связи и исследуют их».

«Поэтому мы должны противостоять этому», — заключил Джонс.