Путин передал соболезнования Абэ в связи с жертвами наводнения в Японии

Россия разделяет скорбь родных и близких погибших, передает пресс-служба Кремля слова президента РФ Владимира Путина.

Ливневые дожди начались в Японии из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в минувшую среду превратился в область низкого давления над Японским морем. Осадки вызвали оползни и наводнения, жертвами которых стали по меньшей мере 105 человек. Еще 56 японцев считаются пропавшими без вести. Спасатели в понедельник проводят поисковые операции. Более пяти миллионам человек рекомендовано покинуть свои дома.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ливней решил отложить поездку в страны Европы и Африки. Когда именно планируется осуществить визиты, пока не сообщается.

Путин передал главе японского правительства свои соболезнования в связи с многочисленными жертвами, а также разрушениями, вызванными буйством стихии. Он подчеркнул, что Россия скорбит вместе с родными и близкими погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.