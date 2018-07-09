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11:38   9 Июля 2018
Весь мир

Путин передал соболезнования Абэ в связи с жертвами наводнения в Японии

Путин передал соболезнования Абэ в связи с жертвами наводнения в Японии

Россия разделяет скорбь родных и близких погибших, передает пресс-служба Кремля слова президента РФ Владимира Путина.

Ливневые дожди начались в Японии из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в минувшую среду превратился в область низкого давления над Японским морем. Осадки вызвали оползни и наводнения, жертвами которых стали по меньшей мере 105 человек. Еще 56 японцев считаются пропавшими без вести. Спасатели в понедельник проводят поисковые операции. Более пяти миллионам человек рекомендовано покинуть свои дома.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ливней решил отложить поездку в страны Европы и Африки. Когда именно планируется осуществить визиты, пока не сообщается.

Путин передал главе японского правительства свои соболезнования в связи с многочисленными жертвами, а также разрушениями, вызванными буйством стихии. Он подчеркнул, что Россия скорбит вместе с родными и близкими погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #происшествия #япония #чп #весь мир #абэ
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