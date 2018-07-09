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11:36   9 Июля 2018
Весь мир

Личный самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке — СМИ

Личный самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке — СМИ

Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что во Владивостоке замечен личный самолет лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Лайнер пробыл в аэропорту около трех часов, а после вылетел в Пхеньян.

Информации о присутствии на борту северокорейского лидера нет.

В агентстве предполагают, что на самолете могли прилететь чиновники из КНДР. Они ведут подготовку к возможной поездке Ким Чен Ына на  Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре на острове Русский.

Ранее стало известно, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе своего визита в Пхеньян передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию. Позже  помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что северокорейский лидер приглашен на ВЭФ-2018. Пхеньян же пока официально не согласился.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #кндр #владивосток #политика #ким чен ын #вэф-2018
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