СМИ опубликовали список делегации Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки
Иванка Трамп и ее муж, советник президента Джаред Кушнер не будут сопровождать Дональда Трампа на саммите РФ-США.
Автор Politico ссылается на список Вашингтона, который попал в распоряжение редакции. По его словам, в поездку вместе с главой США отправятся глава аппарата Белого дома Джон Келли, а также директор по коммуникациям Билл Шайн.
Помимо этого на встрече с главой РФ Владимиром Путиным будут присутствовать первая леди США Мелания Трамп.
Возможно участие в делегации советника по нацбезопасности Джона Болтона и пресс-секретаря Сары Сандерс.
Пока Вашингтон не делал официального заявления об определении участников делегации, так, представитель Белого дома проигнорировал публикацию издания и отказался комментировать ее содержание.