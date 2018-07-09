СМИ опубликовали список делегации Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки

Иванка Трамп и ее муж, советник президента Джаред Кушнер не будут сопровождать Дональда Трампа на саммите РФ-США.

Автор Politico ссылается на список Вашингтона, который попал в распоряжение редакции. По его словам, в поездку вместе с главой США отправятся глава аппарата Белого дома Джон Келли, а также директор по коммуникациям Билл Шайн.

Помимо этого на встрече с главой РФ Владимиром Путиным будут присутствовать первая леди США Мелания Трамп.

Возможно участие в делегации советника по нацбезопасности Джона Болтона и пресс-секретаря Сары Сандерс.

Пока Вашингтон не делал официального заявления об определении участников делегации, так, представитель Белого дома проигнорировал публикацию издания и отказался комментировать ее содержание.