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11:55   9 Июля 2018
Весь мир

СМИ опубликовали список делегации Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки

СМИ опубликовали список делегации Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки

Иванка Трамп и ее муж, советник президента Джаред Кушнер не будут сопровождать Дональда Трампа на саммите РФ-США.

Автор Politico ссылается на список Вашингтона, который попал в распоряжение редакции. По его словам, в поездку вместе с главой США отправятся глава аппарата Белого дома Джон Келли, а также директор по коммуникациям Билл Шайн.

Помимо этого на встрече с главой РФ Владимиром Путиным будут присутствовать первая леди США Мелания Трамп.

Возможно участие в делегации советника по нацбезопасности Джона Болтона и пресс-секретаря Сары Сандерс.

Пока Вашингтон не делал официального заявления об определении участников делегации, так, представитель Белого дома проигнорировал публикацию издания и отказался комментировать ее содержание.

 

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Автор: Екатерина Розина
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