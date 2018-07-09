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11:32   9 Июля 2018
Россия

Режим ЧС из-за паводков ввели в Забайкалье

Режим ЧС из-за паводков ввели в Забайкалье

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

В воскресенье, 8 июля, из берегов в Шилкинском районе вышла река Кия. Разрушены автомобильные дороги и железнодорожный мост. Как сообщает МЧС, в зоне затопления находятся от 135 до 560 домов. Здания подтоплены в четырех населенных пунктах — Шилкинском, Читинском, Карымском и Тунгокоченском.

К месту ЧП стягиваются силы местного отделения МЧС, МВД и Забайкалпожспаса. Решение о введении режима ЧС приняли на экстренном заседании профильной комиссии.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чп #общество #забайкалье #паводок в забайкалье
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