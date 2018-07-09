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11:15   9 Июля 2018
Россия

Строительство промышленных объектов на севере Москвы отменили

Строительство промышленных объектов на севере Москвы отменили

Речь идет о территории на Вагоноремонтной улице, где планировалось строительство промобъектов II и III класса вредности на 9,5 гектарах земли.

Запрет на реализацию проекта АО «Домостроительный комбинат №7» одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК).

По данным Москомстройинвеста, стороны пришли к обоюдному согласию о невозможности строительства объектов II и III класса вредности на севере столицы.

Инвестор предприятия уже направил в ГЗК обращение с просьбой изменить условия договора об аренде участка с внесением пункта о запрете на строительство, сообщает информагентство «Москва».

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Автор: Екатерина Розина
#москва #россия #политика #общество #москвасейчас #промобъект
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