Строительство промышленных объектов на севере Москвы отменили
Речь идет о территории на Вагоноремонтной улице, где планировалось строительство промобъектов II и III класса вредности на 9,5 гектарах земли.
Запрет на реализацию проекта АО «Домостроительный комбинат №7» одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК).
По данным Москомстройинвеста, стороны пришли к обоюдному согласию о невозможности строительства объектов II и III класса вредности на севере столицы.
Инвестор предприятия уже направил в ГЗК обращение с просьбой изменить условия договора об аренде участка с внесением пункта о запрете на строительство, сообщает информагентство «Москва».