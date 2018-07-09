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11:32   9 Июля 2018
Весь мир

СМИ: В Таиланде возобновили операцию по выводу детей из пещеры Кхао Луанг

СМИ: В Таиланде возобновили операцию по выводу детей из пещеры Кхао Луанг

Приостановленная накануне спасательная операция по эвакуации детей из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде возобновилась в понедельник утром.

Как сообщает агентство Reuters, пока не уточняется, сколько человек спасатели планируют вывести из пещеры на этот раз.

При этом издание Khaosod отмечает, что в этот раз спасатели, проводящие эвакуацию, действуют быстрее, чем накануне. Отмечается, что, возможно, на темпы спасательной операции повлияли неблагоприятные прогнозы метеорологов, которые сообщили, что в среду-четверг в регион вернутся сильные ливни.

Напомним: в воскресенье 8 июля из затопленной пещеры удалось вызволить четырех самых истощенных детей. В спасательной операции участие принимали около 90 профессиональных дайверов, которые преодолели четырехкилометровый извилистый путь, местами полностью уходящий под воду. Всех детей сначала осматривали медики в развернутом в ухода в пещеру временном госпитале, а потом переправляли на медицинском вертолете в городскую больницу за 60 километров, где созданы все условия для их реабилитации. К настоящему моменту не сообщается, кого именно из группы, попавших в западню две недели назад подростков-футболистов и тренера, удалось спасти, а кто до сих пор остается в пещере.

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Автор: Александр Люблинский
#дети #происшествия #чп #эвакуация #общество #весь мир #подростки #таиланд #пещера #спасательная операция #кхао луанг
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