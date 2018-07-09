Сын Жигарева подтвердил данные о нападении на отца в Москве — СМИ

Кирилл Жигарев в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что его отец, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев, действительно подвергся нападению.

Согласно словам Кирилла, сейчас парламентарий находится дома. Однако подробностей случившегося сын Жигарева рассказать не смог.

Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что в воскресенье вечером на улице Полины Осипенко неизвестный напал на Сергея Жигарева. Тот находился в автомобиле. Злоумышленник открыл дверь машины и набросился на депутата с кулаками. В результате атаки парламентарий попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ушибом поясницы.

Жигарев обратился в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку. Преступника пока найти не удалось.