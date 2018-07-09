Минфин предлагает установить единый акциз на вина и шампанское

Министерство финансов России представило проект, в котором предлагает установить на отечественные и импортные вина и шампанское единый акциз.

Об этом, ссылаясь на документ, в понедельник сообщает РИА Новости, отмечая, что на сегодняшний день вина, произведенные в России, облагаются налогом по льготной ставке.

Кроме того, в проекте Министерства финансов содержится предложение перенести виноград, используемый для виноделия, в категорию подакцизных товаров. При этом предлагается предоставить виноделам, использующим в качестве сырья виноград, возможность получить налоговые вычеты с использованием повышающего коэффициента.

Напомним: ранее Минфин разработал законопроект, который может со следующего года обязать производителей слабоалкогольной продукции, такой как пиво и пивные напитки, медовуха, сидр и пуаре, маркировать эти напитки.