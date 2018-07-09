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11:25   9 Июля 2018
Россия

Росстандарт поможет наказать АЗС за недолив бензина

Росстандарт поможет наказать АЗС за недолив бензина

Ведомство подготавливает изменения в федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», которые помогут устранить проблему недолива топлива на автозаправочных станциях.

Росстандарт поможет наказать АЗС за недолив бензина

Изменения позволят Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии проводить контрольные закупки в режиме «тайного покупателя», чтобы контролировать точность отпуска бензина на АЗС. Мошенников накажут оборотными штрафами, а автозаправочные станции ждут новые правила контроля-учета залитого бензина и дизеля.

«Ведомство детально прорабатывает вопрос недолива топлива на рынке»,  — сообщает пресс-служба Росстандарта. 

Росстандарт поможет наказать АЗС за недолив бензина

Федерация автовладельцев России исследовала автозаправки, чтобы выявить случаи недолива. По информации ФАР, за недолив принимали расхождение более процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. Мониторили недолив АИ-92 и АИ-95 на 34 автозаправочных станциях в 13 субъектах страны. Выявили, что 76 процентов АЗС недоливают бензин. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #бензин #топливо #азс #росстандарт #федерация автовладельцев #недолив
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