Росстандарт поможет наказать АЗС за недолив бензина

Ведомство подготавливает изменения в федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», которые помогут устранить проблему недолива топлива на автозаправочных станциях.

Изменения позволят Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии проводить контрольные закупки в режиме «тайного покупателя», чтобы контролировать точность отпуска бензина на АЗС. Мошенников накажут оборотными штрафами, а автозаправочные станции ждут новые правила контроля-учета залитого бензина и дизеля.

«Ведомство детально прорабатывает вопрос недолива топлива на рынке», — сообщает пресс-служба Росстандарта.

Федерация автовладельцев России исследовала автозаправки, чтобы выявить случаи недолива. По информации ФАР, за недолив принимали расхождение более процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. Мониторили недолив АИ-92 и АИ-95 на 34 автозаправочных станциях в 13 субъектах страны. Выявили, что 76 процентов АЗС недоливают бензин.