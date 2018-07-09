Завершена реставрация фасадов Дома Бахрушина в Москве

Глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что реставрационные работы по обновлению фасадов Дома Бахрушина завершены. Они длились два года.

Сначала специалисты восстановили фасады со стороны улицы Бахрушина и Земляного Вала. Потом они занялись дворовыми фасадами. Здание предварительно очистили от грязи, штукатурки и старой краски. Фасады укрепили специальным раствором, убрали швы и трещины. В ходе работ первоначальный вид вернули окнам, дубовым дверям, оконным решеткам и металлическим козырькам с водосточными трубами. Реставраторы защитили фундамент с помощью гидроизоляцией, периметр здания оборудовали водонепроницаемыми бетонными полосами.

По словам Емельянова, особняк практически сохранил свой первоначальный облик. Проект здания принадлежал архитектору Карлу Гиппиусу. Дом был построен для купца Алексея Бахрушина в 1894 году. Сейчас здесь располагается крупнейший театральный музей в Европе.

Здание имеет особый статус объекта культурного наследия федерального значения и является образцом эклектики.