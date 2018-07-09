Глава МВД Италии хочет встретиться с Путиным в ходе поездки на ЧМ

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини в понедельник объявил о планах совершить политическо-футбольную поездку в Россию.

Его слова передает агентство ANSA.

Политик рассказал, что воспользуется возможностью посетить финал чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве. Более того, в ходе визита в Россию Сальвини надеется встретиться с российским коллегой Владимиром Колокольцевым и согласовать с ним действия против террористов. Также итальянец заявил, что пообщается в российским президентом Владимиром Путиным.

Кремль, однако, о переговорах лидера с министром внутренних дел Италии не объявлял.

ЧМ-2018 проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Финал турнира пройдет на московском стадионе «Лужники» в 18:00.