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11:08   9 Июля 2018
Россия

Постпред РФ при ОЗХО: Лондон не уведомлял ведомство об отравлении в Эймсбери

Постпред РФ при ОЗХО: Лондон не уведомлял ведомство об отравлении в Эймсбери

Россия потребует от Великобритании доказательств о причастности к отравлению двух человек нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Также дипломат сообщил, что Лондон не уведомлял организацию о произошедшем инциденте, пишут «Известия». Москва предложила помощь в расследовании. Британские специалисты «высокомерно отвергли» предложение, отметил Шульгин.

Представитель России считает, что отравление может быть связано с чемпионатом мира по футболу и предстоящей встречей главы РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Дипломат считает, что все события тесно связаны друг с другом, запланированы и нужны для обострения международной обстановки и нанесения ущерба Москве.

Об отравлении в Эймсбери стало известно утром 4 июля. Пострадали два местных жителя, мужчина и женщина 45 и 44 лет соответственно. Врачи считали, что причиной отравления стали наркотики. В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что жительница Эймсбери Дон Стерджес скончалась в больнице.

Скотланд-Ярд считает, что британцев отравили тем же веществом, что и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Великобритания обвиняет в этом Россию, но Москва уже не раз отрицала причастность к инциденту.

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Автор: Павел Никифоров
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