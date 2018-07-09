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10:57   9 Июля 2018
Весь мир

Минобороны РФ: В сирийскую провинцию Идлиб планируется вывести тысячу боевиков

Минобороны РФ: В сирийскую провинцию Идлиб планируется вывести тысячу боевиков

Российские военные уже подготовили переход в районе города Дераа для вывода боевиков с семьями.

Операция подготовлена совместно с правительственными войсками САР. 

Также в ведомстве сообщили о серии успешных переговоров, благодаря которым к перемирию присоединилось множество поселений. Всего мирное соглашение приняли 90 населенных пунктов: около 75 в провинции Дераа и 15 в провинции Эс-Сувейда, из них 17 перешли на сторону правительства за минувшие сутки.

Однако не обошлось и без нарушения режима прекращения огня, так, российские наблюдатели зафиксировали четыре атаки, а турецкие - две.  

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Автор: Екатерина Розина
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