Минпромторг России может поддержать автопром в 2019 году

Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров во время форума «ИННОПРОМ-2018».

Сейчас ведомство в «процессе расчетов», отметил министр. Минпромторг планирует применить уже проверенные программы для поддержания отечественного машиностроения.

Мантуров также сообщил о возможном подписании специального инестконтракта (СПИК) с Hyundai в третьем квартале текущего года. Все зависит от частоты переговоров. Министр считает, что подписание договора скорее всего состоится.

Механизм таких контрактов в России работает с 2015 года. Компании из РФ или других стран могут подписать СПИК с Минпромторгом или региональным правительством. В обмен они получают льготы, к примеру, полное освобождение от налога на имущество. Также им дается гарантия, что налоговая нагрузка не повысится пока действует контракт.