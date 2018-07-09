Мы в соц.сетях:
Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

 Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично

Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично
Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

 Украинско-американские учения начались в Одессе

Украинско-американские учения начались в Одессе
Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

 Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт
Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

 Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично

Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично
Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

 Украинско-американские учения начались в Одессе

Украинско-американские учения начались в Одессе
Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

 Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт
10:41   9 Июля 2018
Россия

Минпромторг России может поддержать автопром в 2019 году

Минпромторг России может поддержать автопром в 2019 году

Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров во время форума «ИННОПРОМ-2018».

Сейчас ведомство в «процессе расчетов», отметил министр. Минпромторг планирует применить уже проверенные программы для поддержания отечественного машиностроения. 

Мантуров также сообщил о возможном подписании специального инестконтракта (СПИК) с Hyundai в третьем квартале текущего года. Все зависит от частоты переговоров. Министр считает, что подписание договора скорее всего состоится.

Механизм таких контрактов в России работает с 2015 года. Компании из РФ или других стран могут подписать СПИК с Минпромторгом или региональным правительством. В обмен они получают льготы, к примеру, полное освобождение от налога на имущество. Также им дается гарантия, что налоговая нагрузка не повысится пока действует контракт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Рыжевский
#россия #политика #минпромторг #отечественный автопром
Самое читаемое
Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

 Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка

Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка