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10:41   9 Июля 2018
Весь мир

Абэ отменил зарубежные поездки из-за наводнений

Абэ отменил зарубежные поездки из-за наводнений

Об этом пишут японские СМИ. 

Телеканал NHK сообщает, что жертвами стихии стали 109 человек, еще 79 числятся пропавшими без вести. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Агентство Киодо пишет, что в связи с трагедией премьер Японии Миндзо Абэ отменил поездки в Европу и на Ближний Восток. Об этом журналистам объявил генсек японской правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никай. По его словам, «нет иного выбора, кроме как отменить» поездку.

Абэ собирался отправиться в Брюссель на подписание соглашения о свободной торговле с ЕС, а также во Францию, Саудовскую Аравию и Египет.

Теперь премьер собирается посетить регионы на западе страны, которые пострадали от проливных дождей.

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #политика #общество #абэ #наводнение #дожди
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