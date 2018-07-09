Абэ отменил зарубежные поездки из-за наводнений

Об этом пишут японские СМИ.

Телеканал NHK сообщает, что жертвами стихии стали 109 человек, еще 79 числятся пропавшими без вести. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Агентство Киодо пишет, что в связи с трагедией премьер Японии Миндзо Абэ отменил поездки в Европу и на Ближний Восток. Об этом журналистам объявил генсек японской правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никай. По его словам, «нет иного выбора, кроме как отменить» поездку.

Абэ собирался отправиться в Брюссель на подписание соглашения о свободной торговле с ЕС, а также во Францию, Саудовскую Аравию и Египет.

Теперь премьер собирается посетить регионы на западе страны, которые пострадали от проливных дождей.