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10:25   9 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Первого вице-мэра Бишкека подозревают в коррупции

Первого вице-мэра Бишкека подозревают в коррупции

Об аресте Рената Макенова сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Первомайский суд Бишкека заключил первого вице-премьера под стражу. Срок — до конца следствия.

Полицейские задержали Макенова в пятницу, 6 июля. Вместе с ним взяли под стражу и главу администрации мэрии Бишкека Урмата Мурзаканова.

Следствие считает, что вице-премьер виновен в сговоре с рядом должностных лиц по нарушениям земельного законодательства. Политики предоставили в пользование частному лицу 3,5 гектаров земли на юге Бишкека.

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Автор: Павел Никифоров
#политика #киргизия #весь мир #бишкек
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