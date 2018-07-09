Первого вице-мэра Бишкека подозревают в коррупции

Об аресте Рената Макенова сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Первомайский суд Бишкека заключил первого вице-премьера под стражу. Срок — до конца следствия.

Полицейские задержали Макенова в пятницу, 6 июля. Вместе с ним взяли под стражу и главу администрации мэрии Бишкека Урмата Мурзаканова.

Следствие считает, что вице-премьер виновен в сговоре с рядом должностных лиц по нарушениям земельного законодательства. Политики предоставили в пользование частному лицу 3,5 гектаров земли на юге Бишкека.