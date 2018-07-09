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10:36   9 Июля 2018
Весь мир

Решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций вступило в силу

Решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций вступило в силу

В понедельник, 9 июля, решение ЕС о продлении экономических ограничений против РФ вступило в действие.

Напомним, экономические санкции были продлены на заседании в четверг, 5 июля, сроком на шесть месяцев, до 31 января 2019 года. Решение официально обнародовано в журнале ЕС.

Таким образом, в отношении России действуют экономические санкции, индивидуальные черные списки, а также ограничения по Крыму. Евросоюз продлил ограничительные меры после саммита, на котором главы ФРГ и Франции сообщили о реализации минских договоренностей, а представители Британии потребовали продления санкций после происшествия в Солсбери.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #евросоюз #ес #санкции #политика #весь мир
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