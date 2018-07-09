Депутат Госдумы поступил в больницу с травмой головы

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев попал в больницу с различными травмами.

Медики диагностировали гематому, закрытую черепно-мозговую травму, а также многочисленные кровоподтеки. В больнице сказали, что врачи не исключают перелом челюсти, однако позже эти подозрения не подтвердились.

Жигарев отказался от госпитализации. Помощница депутата заявила, что не обладает какой-либо информацией и не может прокомментировать инцидент.

Подробности произошедшего неизвестны.

Депутат является руководителем комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.