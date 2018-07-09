Путин пригласил сборную РФ в Калининград на совещание по наследию ЧМ

Однако пока неизвестно, собирается ли глава государства награждать футболистов за яркое выступление на турнире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его слова передают в понедельник «Известия».

Российская сборная в субботу, 7 июля, уступила хорватским футболистам в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Команды встретились на арене в Сочи. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, но в серии пенальти сборной Хорватии удалось вырваться вперед.

Россияне впервые за новейшую историю смогли выйти в плей-офф турнира. До игры с Хорватией они обыграли Саудовскую Аравию, Египет и Испанию. Матч с Уругваем в групповом этапе РФ проиграла.

Президент России Владимир Путин после завершения ЧМ проведет несколько совещаний, посвященных дальнейшему использованию объектов ЧМ-2018. На обсуждение в Калининграде он также позвал российских футболистов.