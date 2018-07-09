Мы в соц.сетях:
Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

 Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично

Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично
Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

 Украинско-американские учения начались в Одессе

Украинско-американские учения начались в Одессе
Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

 Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт
Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

 Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично

Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично
Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

 Украинско-американские учения начались в Одессе

Украинско-американские учения начались в Одессе
Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

 Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт
10:19   9 Июля 2018
Россия

Путин пригласил сборную РФ в Калининград на совещание по наследию ЧМ

Путин пригласил сборную РФ в Калининград на совещание по наследию ЧМ

Однако пока неизвестно, собирается ли глава государства награждать футболистов за яркое выступление на турнире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его слова передают в понедельник «Известия».

Российская сборная в субботу, 7 июля, уступила хорватским футболистам в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Команды встретились на арене в Сочи. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, но в серии пенальти сборной Хорватии удалось вырваться вперед.

Россияне впервые за новейшую историю смогли выйти в плей-офф турнира. До игры с Хорватией они обыграли Саудовскую Аравию, Египет и Испанию. Матч с Уругваем в групповом этапе РФ проиграла.

Президент России Владимир Путин после завершения ЧМ проведет несколько совещаний, посвященных дальнейшему использованию объектов ЧМ-2018. На обсуждение в Калининграде он также позвал российских футболистов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#путин #рф #футбол #чм-2018 #общество #чм #чм2018
Самое читаемое
Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

 Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка

Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка