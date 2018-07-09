СМИ: В России создадут самолет-«глушитель»

Разработкой занимается оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ, пишут РИА Новости.

Самолет оснастят новым бортовым оборудованием, при помощи которого он сможет выводить из строя спутники, подавлять наземные, воздушные и морские цели при помощи радиоэлектронных помех. Судно обеспечивает навигацию и связь на земле, сообщил источник издания в ОПК.

Пока что готов только эскиз проекта. Опытно-конструкторская работа начнется в ближайшее время. В российских ВКС новый самолет заменит Ил-22ПП «Порубщик». Сейчас разработку назвали «Порубщик-2», но при постановке на вооружение скорее всего судно получит другое имя. В ОПК планируют создать самолет-«глушитель» на основе Ту-214 или Ил-76.

В области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Порубщики» являются одними из самых эффективных. Им под силу самостоятельно найти радиоэлектронное излучение комплексов ПВО противника. Работе союзнических войск Ил-22ПП не мешает.