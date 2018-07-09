Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде‍

Канадский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск запустил тестирование специального подводного аппарата.

С его помощью можно будет эвакуировать детей, которые оказались заблокированы в затопленной пещере Таиланда. Небольшая субмарина сделана из трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9. Она довольно легкая маленькая и «чрезвычайно прочная».

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018

Накануне опытные пловцы и спецназ ВМС королевства подняли на поверхность четырех ребят. В пещере остались еще восемь детей и их тренер.

Ранее Маск предложил соорудить надувную трубу с воздушными шлюзами, чтобы эвакуировать детей. Такую возможность он обсудил с спелеологами.