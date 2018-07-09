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10:00   9 Июля 2018
Весь мир

Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде‍

Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде‍

Канадский предприниматель, глава компаний  SpaceX и Tesla Илон Маск запустил тестирование специального подводного аппарата.

С его помощью можно будет эвакуировать детей, которые оказались заблокированы в затопленной пещере Таиланда. Небольшая субмарина сделана из трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9. Она довольно легкая маленькая и «чрезвычайно прочная».

 

Накануне опытные пловцы и спецназ ВМС королевства подняли на поверхность четырех ребят. В пещере остались еще восемь детей и их тренер.

Ранее Маск предложил соорудить надувную трубу с воздушными шлюзами, чтобы эвакуировать детей. Такую возможность он обсудил с спелеологами.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #общество #илон маск #спасательная операция #теиланд
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