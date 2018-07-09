Сирийские ПВО подбили самолет ВВС Израиля

Израильтяне попытались атаковать авиабазу «Тифор» (Т-4) в сирийской провинции Хомс, объяснили в информационном агентстве SANA.

Сирийские системы ПВО отразили агрессию Израиля. Им удалось сбить несколько израильских ракет, а также подбить самолет. Остальные летчики покинули воздушное пространство над авиабазой.

В Израиле комментировать атаку на «Тифор» отказались, заявив, что не комментируют сообщения в иностранной прессе.

Ранее Тель-Авив усилил военное присутствие на границе с Сирией. Израильтяне назвали это мерой предосторожности и повышения боеготовности в связи с происходящим на Голландских высотах в САР.