Минфин закупит валюту на 3,4 триллиона рублей в 2019 году

Закуп планируется сделать на внутреннем рынке. Увеличение прописано в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года.

В следующем году сумма составит 3,4 триллиона рублей. Еще через год — около 2,7 триллиона рублей. В 2021 году Минфин закупит валюты на 2,3 триллиона рублей.

В федеральный бюджет 2018 года увеличен объем допдоходов из нефтегазового сектора. За счет них формируется Фонд национального благосостояния.

Ранее в Министерстве финансов РФ рассчитывали на закупку валюты на сумму два триллиона рублей. Средняя цена за баррель тогда составляла 54-55 долларов. При цене в 60 долларов за баррель сумма закупа может увеличиться до 2,8 триллиона рублей.