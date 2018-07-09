Мы в соц.сетях:
Минтруд РФ: Учителя и врачи продолжают работать после выхода на пенсию

Минтруд РФ: Учителя и врачи продолжают работать после выхода на пенсию

 Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок
Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

 Украинско-американские учения начались в Одессе

Украинско-американские учения начались в Одессе
Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

 Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт
Минтруд РФ: Учителя и врачи продолжают работать после выхода на пенсию

Минтруд РФ: Учителя и врачи продолжают работать после выхода на пенсию

 Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок
Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

 Украинско-американские учения начались в Одессе

Украинско-американские учения начались в Одессе
Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

 Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт
9:32   9 Июля 2018
Россия

Минфин закупит валюту на 3,4 триллиона рублей в 2019 году

Минфин закупит валюту на 3,4 триллиона рублей в 2019 году

Закуп планируется сделать на внутреннем рынке. Увеличение прописано в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года.

В следующем году сумма составит 3,4 триллиона рублей. Еще через год — около 2,7 триллиона рублей. В 2021 году Минфин закупит валюты на 2,3 триллиона рублей.

В федеральный бюджет 2018 года увеличен объем допдоходов из нефтегазового сектора. За счет них формируется Фонд национального благосостояния.

Ранее в Министерстве финансов РФ рассчитывали на закупку валюты на сумму два триллиона рублей. Средняя цена за баррель тогда составляла 54-55 долларов. При цене в 60 долларов за баррель сумма закупа может увеличиться до 2,8 триллиона рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #минфин рф
Самое читаемое
Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

 Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка

Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка